Im Januar ist in Fitnessstudios deutlich mehr los, als im Rest des Jahres. Wie erleben das Studiobetreiber in Schönebeck und welche Ratschläge haben sie, um beim Training am Ball zu bleiben?

Schönebeck. - Mit dem Beginn eines neuen Jahres fassen viele Meschen gute Vorsätze und wollen ihr Leben zum positiven verändern. Mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, sich gesünder ernähren oder mehr Sport treiben – das sind so die Klassiker. Dass letzterer Vorsatz häufig gefasst wird, lässt sich natürlich an einem Ort besonders gut beobachten: im Fitnessstudio. Die Volksstimme hat mit den Leitern von LuckyFitness und clever fit in Schönebeck gesprochen. Wie stark ist der Neujahrsansturm ausgeprägt und wie bleibt man beim Training am Ball?