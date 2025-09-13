Vor 40 Jahren macht sich Martina Landgräbe mit einem Salon für Fußpflege in Schönebeck selbständig. Nach der Wende wird sie Kosmetikerin. Jetzt ist sie Rentnerin – und arbeitet weiter.

Martina Landgräbe aus Schönebeck und ihr Leben mit der Schönheit

„Danke an alle für 50 Jahre Fußpflege und Kosmetik und für die vielen Geschenke, die ich zum Jubiläum bekommen habe“, sagt Martina Landgräbe aus Schönebeck.

Schönebeck. - Es ist ein Satz, an den sich Marina Landgräbe ihr ganzes Leben erinnert. Als die 16-Jährige eine Ausbildung zur Kosmetikerin beginnen möchte, sind die beiden Ausbildungsplätze bereits vergeben. Ein dritter wird kurzfristig noch geschaffen, doch der Chef bei der PGH „Schick“ in Schönebeck setzt Martina Landgräbe unter Druck: „Bemühen Sie sich“, soll er gefordert haben, wie sich Martina Landgräbe heute noch an diesen einen Moment erinnert. Mittlerweile sind 50 Jahre vergangen, den sie im Beruf tätig ist. 50 Jahre im Dienste der Schönheit.