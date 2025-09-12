Ein Veranstalter aus Magdeburg ist bitter enttäuscht vom Havelberger Pferdemarkt. Trotz großen Engagements für den Mittelaltermarkt verlässt er den Handelsplatz mit riesigem Minus.

Kaiser Otto will nicht wieder zum Pferdemarkt nach Havelberg kommen

In der Kaiserpfalz auf dem Pferdemarkt in Havelberg ging es mittelalterlich zu. Hätte die dazu passende Musik außerhalb des Zeltes mehr Besucher anlocken können?

Havelberg. - Mit riesigem Oktoberfestzelt, rustikaler Taverne, kostümierten Händlern mit handgefertigten Waren und diversen Köstlichkeiten haben sie groß aufgefahren auf dem Pferdemarkt in Havelberg. Paganini Eventmarketing aus Magdeburg hatte mit Enrico Scheffler und Green Sapphire zudem Künstler verpflichtet, die für gute Stimmung garantieren. Das Mittelalter wollten die Veranstalter aus Magdeburg mit der Kaiser-Otto-Pfalz nach Havelberg bringen und zugleich für Oktoberfestflair sorgen. Doch ist das Konzept nicht aufgegangen.