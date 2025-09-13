Für das „Haus der Gewerke“ der Comenius-Sekundarschule in Stendal fehlt es noch an viel Geld. Die Frist für das ehrgeizige Projekt wurde verlängert, doch viel Zeit bleibt nicht.

Für das „Haus der Gewerke“ in Stendal hofft Schulleiterin Jessika Hellge auf Spenden.

Stendal - Die Frist für die geplante Mega-Lernwerkstatt der Comenius-Sekundarschule in Stendal wurde noch einmal verlängert. Ein Glück für die Bildungseinrichtung. Zum Erreichen des Spendenziels, um das „Haus der Gewerke“ bauen zu können, fehlt noch Geld. Und viel Zeit bleibt nicht.