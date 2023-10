In Schönebeck, Calbe, Barby und der Gemeinde Bördeland geht rund ein Drittel der Hausärzte in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Bei Fachärzten fehlen vor allem Hautärzte im Salzlandkreis.

Noch ist die hausärztliche Versorgung in Schönebeck, Calbe, Barby und im Bördeland bei über 100 Prozent. Doch es rollt eine Ruhestandswelle an. Jeder dritte Arzt in der Region ist 60 Jahre alter oder älter.

Schönebeck/Calbe/Barby/Biere. - Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) schlägt Alarm. Mehr als 250 Hausarzt-Stellen sind laut einer Pressemitteilung der KVSA aktuell in Sachsen-Anhalt nicht besetzt. Im fachärztlichen Bereich würden in vielen Regionen Dermatologen, Augenärzte und Nervenärzte fehlen. Zudem müssen in den kommenden Jahren mehr 1100 Arztstellen nachbesetzt werden, weil Ärzte, die jetzt 60 Jahre und älter sind, in den Ruhestand gehen werden. Wie sieht die Lage in Schönebeck, Calbe, Barby und der Gemeinde Bördeland aus und rollt auch hier eine Ruhestandswelle bei den Medizinern an?