Feuerwehreinsatz Mehrere Verletzte: Auto explodiert auf Kreisstraße bei Schönebeck
In der Nacht zu Dienstag rückt die Schönebecker Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der Kreisstraße bei Elbenau aus. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu einer Explosion im Auto.
02.09.2025, 14:00
Elbenau/Schönebeck. - Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten die Feuerwehren aus Elbenau und Schönebeck in der Nacht von Montag zu Dienstag zu bestreiten. Mitten in der Nacht, gegen 2.50 Uhr, werden die Einsatzkräfte zu einem Pkw-Brand alarmiert, dem wohl eine Explosion vorausgegangen ist.