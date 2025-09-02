In der Nacht zu Dienstag rückt die Schönebecker Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der Kreisstraße bei Elbenau aus. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu einer Explosion im Auto.

Auf der Kreisstraße zwischen Elbenau und Grünewalde soll es in der Nacht zu Dienstag zu einer Explsion in einem Auto gekommen sein. Die Feuerwehren aus Schönebeck und Elbenau waren im Einsatz; die Polizei ermittelt.

Elbenau/Schönebeck. - Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten die Feuerwehren aus Elbenau und Schönebeck in der Nacht von Montag zu Dienstag zu bestreiten. Mitten in der Nacht, gegen 2.50 Uhr, werden die Einsatzkräfte zu einem Pkw-Brand alarmiert, dem wohl eine Explosion vorausgegangen ist.