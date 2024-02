Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck/Barby. - „Das wäre sonst alles in den Wasserkreislauf gelangt“, sagt Jens Bormann, der Optik- und Akustikfachbetriebe in Schönebeck und Barby betreibt, und zeigt einen Kanister, dessen Inhalt an Rasierschaum erinnert. Doch für eine Rasur ist die Substanz wohl eher ungeeignet. Es handelt sich nämlich um Plastikschlamm, der beim Schleifen der Brillengläser entsteht. Also wenn aus einem Rohling das zum Brillengestell passende Glas geschliffen wird. Da laut dem Optiker rund 95 Prozent der Brillen Kunststoffgläser haben, fällt beim Schleifprozess entsprechend viel Abrieb aus Mikroplastik an. In Kombination mit Wasser, das die Schleifmaschine kühlt, entsteht feinster „Schlamm“ aus Plastik.