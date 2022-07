Mit dem 9-Euro-Ticket durch die Ferien? Diese Hürden gibt es im Salzlandkreis

Schönebeck/Staßfurt - Zum Baden nach Plötzky oder Nachterstedt? In die Steinzeit eintauchen im Ringheiligtum Pömmelte? Mal einen Blick in die außergewöhnliche Schrotholzkirche Wespen oder die imposante Basilika Hecklingen werfen? Das Gute liegt oftmals so nah. Und kann dennoch weit entfernt sein, wenn man nicht mobil ist. In den Sommerferien ist die Zeit da, die Heimat zu erkunden. Mit dem 9-Euro-Ticket auch noch günstig. Doch was so einfach klingt, ist im großen Flächenkreis eher schwierig. Der Busverkehr ist zum Großteil auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Die Bahn fährt längst nicht durch alle Dörfer. Lohnt es sich überhaupt, in den Bus zu steigen?