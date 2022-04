Mit dem Taxi zum Arzt? Wer zahlt für Schönebecker?

Kommen Bus, Bahn oder das eigene Auto (so denn vorhanden) für den Weg zum Arzt nicht in Frage, ist das Taxi eine Option.

Schönebeck - Wer krank oder in seiner Mobilität eingeschränkt ist, benötigt oft eine Transportmöglichkeit für den Weg in die behandelnde Praxis. Das kann auch für den Weg von Schönebeck in die nächstgelegene Radiologiepraxis sein. Doch dabei gilt es, einiges zu beachten. „Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist die Übernahme der Kosten für eine Patientenbeförderung eng geregelt“, heißt es seitens der Verbraucherzentrale.