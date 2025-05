Ex-Profi Marcel Kittel führt eine Gruppe zum Friedensfahrtmuseum – Begegnung mit Radsportlegende Täve Schur inklusive. Für ihn eine Reise in die eigene Vergangenheit

Seite an Seite mit Legenden: Marcel Kittel verewigt sich auf der Friedenstaube in Kleinmühlingen.

Kleinmühlingen/Magdeburg. - Ein Hauch von Tour de France, ein kräftiger Schuss Nostalgie und jede Menge Radsportbegeisterung: Rund 100 Hobbyfahrer schwangen sich am Mittwochabend in Magdeburg auf ihre Rennräder, um gemeinsam mit Ex-Radprofi Marcel Kittel auf eine besondere Tour zu gehen – von der Elbestadt bis zum Friedensfahrtmuseum nach Kleinmühlingen. Anlass war die bevorstehende Lidl Deutschland Tour (20.–24. August), deren Finaletappe in Magdeburg endet.