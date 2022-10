Mitfahrbank für Schönebeck - gute Idee oder völlig nutzlos?

Schönebeck - Mit einer Bank die Mobilität in den Ortsteilen Schönebecks verbessern – klingt komisch, ist aber ein Vorschlag, über den es sich nachzudenken lohnt. Gemeint ist eine sogenannte Mitfahrbank. Das Konzept erklärte Thoralf Winkler (Bunte Fraktion) unter anderem bei der Bürgerversammlung in Elbenau. „Im Grunde ist es einfach nur eine Bank mit einem Schild. Wer darauf Platz nimmt, signalisiert, dass er eine Mitfahrgelegenheit bräuchte“, schilderte Winkler, der von dem Konzept in einer Fernsehsendung erfahren hatte. Vor allem für die Bürger aus Elbenau, Gründewalde, Pretzien, Plötzky und Ranies könnte das hilfreich sein, um in die Kernstadt Schönebecks zu gelangen, ohne auf einen Bus warten zu müssen, erläuterte Winkler.