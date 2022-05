Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gibt mit Gastdirigent Michael Schneider Konzert

Bad Salzelmen - „Aus Tolbergs Zeit“ lautet das Motto der „Festlichen cammermusikalischen Concerte“ der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie in dieser Spielzeit. Im Mittelpunkt stehen daher Werke, die in dieser Zeit entstanden. Gemeinsam mit seinem Publikum will das Schönebecker Orchester auf den Spuren der vergangenen musikalischen Sprache in jene Zeit eintauchen.