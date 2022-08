Montagsdemonstrationen nun auch in Schönebeck?

Ein neuer Zustand war das Treffen der Demonstranten am Montag nicht. Allerdings waren sie bislang ohne Anmeldung unterwegs. Veranstalter Jens Bahr hat für den Montag die Demonstration ordnungsgemäß angemeldet. Was seine Themen waren, wie viele Teilnehmer vor Ort waren und ob es nun eine Dauerveranstaltung wird.

Bis zu 250 Menschen sind gestern in Schönebeck auf die Straße gegangen. Wird dies zur Dauerveranstaltung?

Schönebeck - „Wer ist noch hier, der sich über die Energiepreise ärgert“, ruft Veranstalter Jens Bahr kurz vor Beginn der Demonstration über den Marktplatz in Schönebeck. Gemeinsam mit zunächst rund 100 Menschen möchte er gegen die laufenden Maßnahmen der Bundesregierung demonstrieren. Der 52-jährige Elektroinstallateur aus Schönebeck will mit dem Demo-Lauf, wie es in der Ankündigung genannt wird, einen Startschuss geben.