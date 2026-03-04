Müll, Ungeziefer, fremde Leute, die plötzlich im Garten stehen, und in einer Ruine spielende Kinder – ein Grundstück der insolventen Firma Aktuell Bau sorgt für Unmut bei Anwohnern in Schönebeck.

Diese ruinösen Gebäude in der Gnadauer Straße in Felgeleben gehören der insoventen Firma Aktuell Bau. Das Areal ist Anwohnern und vor allem den Nachbarn ein Dorn im Auge. Müll ziehe Ungeziefer an, Wasser dränge auf ihr Grundstück und Kinder würden teils in der Ruine spielen.

Felgeleben/Schönebeck. - Was beim Vorbeifahren nur ein unschöner Anblick ist, das ist für die Nachbarn ein echtes Ärgernis. In der Einwohnerversammlung in Felgeleben bringen Natalie und Angelika Matthees ihren Frust und ihre Ratlosigkeit zum Ausdruck. Das Problem: Ihr Grundstück in der Gnadauer Straße grenzt an ein vermülltes Areal und ein baufälligen Haus – und das bringe reichlich Probleme mit sich.