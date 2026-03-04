Anwohner gefrustet Müll, Ratten und weitere Probleme: Zoff um verwildertes Grundstück in Schönebeck
Müll, Ungeziefer, fremde Leute, die plötzlich im Garten stehen, und in einer Ruine spielende Kinder – ein Grundstück der insolventen Firma Aktuell Bau sorgt für Unmut bei Anwohnern in Schönebeck.
Felgeleben/Schönebeck. - Was beim Vorbeifahren nur ein unschöner Anblick ist, das ist für die Nachbarn ein echtes Ärgernis. In der Einwohnerversammlung in Felgeleben bringen Natalie und Angelika Matthees ihren Frust und ihre Ratlosigkeit zum Ausdruck. Das Problem: Ihr Grundstück in der Gnadauer Straße grenzt an ein vermülltes Areal und ein baufälligen Haus – und das bringe reichlich Probleme mit sich.