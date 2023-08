Vor 38 Jahren ließ sich Bianca Peier bei einer Vorstellung der Geschwister Weisheit Huckepack über das Seil in 15 Metern Höhe tragen. Nach 38 Jahren traf die mutige Frau die Artisten in Schönebeck wieder und war überwältigt.

Mutprobe auf dem Hochseil: Was Bianca Peier mit den Geschwistern Weisheit erlebte

Erinnerungsfoto mit Klappkarte: Bianca Peier traf am Sonnabend die Geschwister Weisheit. Früher haben die Artisten immer wieder Mutige mit aufs Hochseil genommen.

Schönebeck/Staßfurt - 1. Mai 1985. Die damals 15-jährige Bianca Peier hat mit ihrer Schulklasse bei der Staßfurter Maidemonstration teilgenommen. Anschließend ist die Jugendliche noch mit einer Freundin unterwegs. „Wir wussten, dass die Geschwister Weisheit in der Stadt waren, da wollte wir hin“, erinnert sich Bianca Peier, die inzwischen in Schönebeck wohnt.

Auf dem Festplatz angekommen, hören die Jugendlichen, dass die Artisten gerade Freiwillige suchen, die bei einer Hochseil-Artistik mitmachen sollen. Aus Jux fragen sie, wo sie sich anmelden können. „Das war’s dann“, erinnert sich die Schönebeckerin.

Was passiert da plötzlich?

Denn die aus Spaß formulierte Frage nehmen die Weisheits ernst. Und kaum können die beiden jungen Mädchen nachdenken, was mit ihnen geschieht, müssen sie schon den Turm hochkraxeln. Dort angekommen, werden sie Huckepack genommen. Heute weiß Bianca Peier, dass sie von Rudi Weisheit getragen wird.

Erst jetzt realisiert sie, was sie im jugendlichen Überschwang nun macht: Sie lässt sich von einem Artisten, der mit einer Balancierstange das Gleichgewicht hält, über das dünne Stahlseil tragen. „Ich habe vor lauter Angst die Augen geschlossen und erst wieder aufgemacht, als der Artist stehenblieb. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Aber dann sah ich, dass wir erst in der Mitte des Seiles waren“, erzählt Bianca Peier am Sonnabend auf der Salineinsel.

Um es kurz zu machen: Die beide Mädchen überleben ihre Aktion mit den professionellen Artisten. Am nächsten Tag wieder Schule hat sich die ungewollte Mutprobe der Schülerinnen bereits wie ein Lauffeuer herumgesprochen.

38 Jahre später Wiedertreffen

38 Jahre später sind die Weisheits in Schönebeck zur 800-Jahr-Feier. Die Volksstimme organisiert ein Wiedersehen. Mit dabei hat Bianca Peier eine Klappkarte, die sie damals von den Weiheits bekommen hat. Darin steht: „Wir danken der Inhaberin dieser Karte für den Mut, den Sie bei dem Hinübertragen über das Hochseil der Geschwister Weisheit bewiesen hat.“ Unterschrift: Rudi Weisheit.

Jetzt im Jahr 2023 muss Bianca Peier nicht mehr aufs Hochseil. Sie bekommt aber ein exklusives Erinnerungsfoto mit den Weisheits.