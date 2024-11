Internationale Beziehungen Wird Mzcheta in Georgien bald Schönebecks neue Partnerstadt?

Die CDU/FDP-Fraktion im Schönebecker Stadtrat will, dass die Stadt Beziehungen nach Mzcheta in Georgien ausbaut. Anlass ist ein Brief des Bürgermeisters der georgischen Stadt sowie die Initiative des hiesigen Städtepartnerschaftsvereins.