Stadtrat befasst sich erneut mit der strittigen Frage. Diesmal soll Klarheit in die drei getroffenen Entscheidungen gebracht werden.

Garagenhof in der Kleinen Mühlenbreite.

Calbe. - Wenn sich die Stadträte am 29. Februar zu ihrer ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr treffen, geht es erneut um die Garagenpachtverträge. Den Stadträten liegt hierzu erneut eine Beschlussvorlage vor. Darin geht es diesmal darum, dass die Volksvertreter zwei ihrer eigenen Beschlüsse aus dem vergangenen November aufheben. Ziel sei es, Rechtsklarheit zu erreichen, heißt es in der Vorlage.