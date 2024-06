Der Verein nimmt Stellung zu den Vorkommnissen am 7. Juni, wo rechtsradikale Parolen von den Zuschauerrängen gebrüllt wurden

Sebastian David (vorn) wird von Andreas Brose (Union Schönebeck 2) gefoult. Der Eggersdorfer wird drei Tore schießen, während der Schönebecker einen Platzverweis kassiert. Die Geschichte des Spiels wird jedoch an anderer Stelle geschrieben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eggersdorf/SP - Der TSV Blau-Weiß Eggersdorf hat gegenüber der Volksstimme eine Stellung zu den Ereignissen rund um das Spiel gegen Union Schönebeck II am 7. Juni genommen. Der Verein aus Bördeland macht deutlich, dass eine erste Reaktion bereits am 8. Juni auf seinem Instagram-Kanal erfolgte. „Wir, der TSV Blau-Weiß 49 Eggersdorf, sind auch am Tag danach noch von den gestrigen Ereignissen schockiert und distanzieren uns klar und deutlich von dem ausländerfeindlichen Gesang, welcher laut dem umsichtigen Schiedsrichter aus Richtung des „Eggersdorfer Blocks“ kam und wohl von vereinsfremden Personen und minderjährigen Nachwuchsspielern angestimmt wurde“, schrieb der Verein damals.