Der jüngste Schiedsrichter im Salzlandkreis ist zwölf Jahre alt. Wieso die Akquise des Nachwuchses so schweirig ist und warum Neo einen Paten auf dem Platz hat.

Kleinmühlingen/Schönebeck. - Neo-Miguel Ninschkewitz, kurz Neo, spielt bereits seit sechs Jahren im Jugendfußball, derzeit beim SV 09 Staßfurt in der D-Jugend. Im vergangenen Jahr trat er an den langjährigen Freund der Familie und Abteilungsleiter im Fußball beim TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen Zens, Lutz Feickert, heran: „Lutz ich möchte Schiedsrichter werden.“ Damals war Neo noch elf Jahre alt. Doch die Grundausbildung zum Jungschiedsrichter durfte er mit der Erlaubnis der Geschäftsstelle des Fußballverbands Sachsen-Anhalt in Magdeburg bereits beginnen.