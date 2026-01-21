Der Heimatverein in Calbe arbeitet noch am Jahresprogramm. Das zunehmende Alter seiner Mitglieder macht dem Verein aber zu schaffen. Es fehlen jüngere Mitglieder, die sich ebenso für die lokale Geschichte begeistern können.

Besucher in der Heimatstube in Calbe bei der Sonderausstellung über Preußen.

Calbe. - Im Heimatverein der Saalestadt beschäftigen sich die Mitglieder damit, was in diesem Jahr an Sonderausstellungen gezeigt werden soll. Die Historiker waren dabei mit ihren Betrachtungen immer weiter in der Zeit zurück gegangen. Zuletzt hatte sich der Heimatverein dabei mit der Entwicklung von Preußen als Staat beschäftigt. Das Königreich hatte auch auf die Kleinstadt einen erheblichen Einfluss. Um die Entwicklung des Königreiches und die Auswirkungen auf die Saalestadt ging es in der Sonderschau.