Freitags lädt der Rotfuchs am Magdalenenplatz zum Wohnzimmerkonzert ein. Künstler des Abends ist am 23. Januar Danny Priebe.

Burg - In diesem Winter setzt der Rotfuchs am Magdalenenplatz wieder verstärkt auf Kultur. Jeden Freitag findet dort ein Wohnzimmerkonzert statt. Am 23. Januar gastiert dort Danny Priebe.

Mit erst mit 18 Jahren fand er seine Liebe zur selbstgespielten Musik. Ab diesem Zeitpunkt jedoch mit voller Leidenschaft als Sänger und Gitarrist. Sein musikalischer Weg führte über verschiedene anspruchsvolle Cover-Bandprojekte in vielen Stilrichtungen hin zu dem, was den Musiker Danny Priebe heute ausmacht.

Kulinarisches und Kultur

Als Singer/Songwriter entführt er seine Zuhörer auf seine ganz eigene unnachahmliche musikalische Art und Weise in die unendlich große Welt dieses Genres . Musik, das sind bei Danny Priebe immer hörbare und erlebbare Emotionen - mit unnachahmlicher Stimme.

Mit den Wohnzimmerkonzerten will Conrady auch regionalen Bands im wahrsten Sinne eine Bühne bieten. „Bei Bands aus der Region ist die Stimmung immer besonders gut“, weiß er. Außerdem seien Auftrittsmöglichkeiten auch nicht so breit gestreut.

Essen, Trinken, gute Musik ist wie immer das Motto an diesem Abend. Leckere Getränke und Speisen runden den musikalischen Abend ab. In gewohnter Manier wird mit dem Hut herumgegangen und eine Spende für die Musiker erbeten. Empfohlen sind zehn Euro pro Person. Ab 18.30 Uhr hat der Rotfuchs geöffnet. Kurz nach 19 Uhr beginnt die Musik.