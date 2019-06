Der Bau des neuen Freibads am Heger in Calbe geht in die Schlussphase. Am 1. August soll das Bad für die Bürger geöffnet werden.

Calbe l Der Terminplan für die Eröffnung des neuen Freibades am Heger steht. Die Stadt will die neue Freizeiteinrichtung am 1. August eröffnen. Die Bauarbeiten sollen bis dahin bis auf wenige Restarbeiten weitgehend abgeschlossen sein, sagte Bürgermeister Sven Hause während einer Baustellenbesichtigung.

Aktuell wird der Boden des großen Edelstahlbeckens verschweißt. Mehrere Kilometer lang sind die Schweißnähte in den neuen Becken. Die Arbeiten sollen in der kommenden Woche soweit abgeschlossen sein, dass die Befüllung der Becken zum 1. Juli beginnen kann. Anschließend soll die Schwimmbadtechnik anlaufen und zeigen, dass sie das Wasser nach den Planungen entsprechend reinigen und filtern kann. Rund 500 Kubikmeter Wasser fasst die Anlage. Vor der Eröffnung muss zudem der Landkreis die Wasserqualität überprüfen und bestätigen, machte der Bürgermeister deutlich. Er freue sich schon auf die Eröffnung und die Einhaltung der Zusage, das Bad noch in diesem Sommer für die Bürger wieder öffnen zu können.

Arbeit in den kommenden Wochen

Neben dem Beckenbau sind die Bauarbeiter ebenso im Gebäude in den kommenden Wochen noch viel beschäftigt. Überall hängen hier noch die Kabelstränge aus den Wänden. Ordnung müssen hier die Installateure noch in den Kabelsalat bringen. Die Umkleidekabinen im Gebäude müssen ebenso noch errichtet werden wie die Toilettenanlagen und die Duschen.

Das Herzstück der ganzen Anlage befindet sich im Gebäude aber im Keller. Hier ist die Wasseraufbereitung verbaut. Riesige Tanks und Filter sollen im Betrieb später für einen reibungslosen Badebetrieb sorgen.

Der Schwimmmeister hat hinter seinem Büro einen großen Leitstand, an dem er die Wasseraufbereitung steuern kann. Auch hier herrscht noch Baustelle. An einigen Stellen sind die großen Rohre noch im Boden zu sehen, die das Wasser von den Becken zur Aufbereitung leiten. Gleich daneben in Richtung Reitplatz sind die Bauarbeiter aber schon dabei, die Liegewiese vorzubereiten. Dazu müssen sie das Gelände auf das Niveau des Beckens bringen.

Rollrasen kommt!

Damit die Besucher ab 1. August auf dem Rasen liegen können, soll in der kommenden Woche mit der Verlegung von Rollrasen begonnen werden. Insgesamt sind rund 1900 Quadratmeter Rasenfläche geplant. Eine Aussaat von Rasen wäre zu ungewiss, meint Sven Hause. Die Verlegung von Rollrasen sei die zuverlässigere Alternative. Nach der Verlegung benötigt der Rasen gut vier Wochen, um fest mit dem Boden zu verwachsen. Beinahe fertig ist bereits das Volleyballfeld. Der Sand ist bereits aufgefüllt. Nur das Netz fehlt hier noch. Die Außenanlagen werden bis zur Eröffnungen allerdings nicht mehr komplett fertig, sagte er weiter. Die Arbeiten daran sollen bis spätestens zu Beginn der kommenden Badesaison 2020 beendet werden. Dennoch sei das Bad voll nutzbar für die Bürger.

Die Herausforderung für die Planer bestand vor allem darin, ein Freibad auf einem Gelände zu errichten, welches von einer Überflutung bedroht ist. 2013 stand die Saale gut eineinhalb Meter über dem Gelände. Daran haben sich die Planer orientiert und sich zur Lösung der Aufgabe Bäder an anderen Flüssen in vergleichbarer Situation angesehen, um dort zu lernen. So können alle Türen des Gebäudes gegen Wasser extra gesichert werden. Die Fenster im Sozialgebäude befinden sich in Höhe der Decke. Auch dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Haus einem Hochwasser standhalten soll. Damit dennoch Licht in das Gebäude fällt, gibt es Deckenfenster. Die Decke des Hauses ist zudem etwas massiver ausgeführt. Das liegt daran, dass im Falle einer Überflutung das Gebäude schwer genug sein muss, um keinen Auftrieb zu haben, sagt der Calbenser Planer Gunnar Müller. Er betreut die Baustelle regelmäßig als Projektleiter und begleitet den Baufortschritt.