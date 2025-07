Noch in diesem Jahr werden die ersten Bauarbeiten im neuen Bahnhofsquartier beginnen. TotalEnergies errichtet E-Säulen mit zwölf Ladepunkten. Wie geht es weiter?

Schönebecker Busbahnhof: TotalEnergies will mit Umbauarbeiten beginnen

Blick auf den jetzigen alten Busbahnhof. Dieses Areal nennt die Stadt „Bahnhofsquartier“. Es soll in den nächsten Jahren komplett umgestaltet werden. Als erstes baut TotalEnergies E-Ladesäulen, später die Stadt den Ersatzneubau einer Multifunktionshalle.

Schönebeck. - Seit Jahren ist die Umgestaltung des Bahnhofsquartieres in Schönebeck im Gespräch, zu sehen ist allerdings noch nichts. Das soll sich nun ändern: Das Unternehmen TotalEnergies will noch in diesem Jahr mit dem Aufbau einer großen Ladestation für Fahrzeuge beginnen. Und das ist noch nicht alles.