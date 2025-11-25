Die Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro brutto und werden mit Landesmitteln finanziert.

Neue Baustelle am Elberadweg: Grund für die Deichsanierung zwischen Aken und Breitenhagen

Die Krone des 2016 seiner Bestimmung übergebenen neuen Deich zwischen Aken und Breitenhagen erfährt bis Mai nächsten Jahres schon wieder eine Sanierung. Es war auf einer Strecke von fünf Kilometern zu Setzungserscheinungen gekommen.

Lödderitz/Aken. - Am linken Elbedeich zwischen Aken und Breitenhagen sind seit Monaten rege Bautätigkeiten zu beobachten. Das bemerkten in der wärmeren Jahreszeit vor allem Radfahrer. Eine Alternativroute des Elberadweges führt hier entlang. Aber warum ist der Deich neun Jahre nach seiner Fertigstellung schon wieder eine Baustelle?