Wie es war in Wolmirstedts alten Zeiten, dazu gibt es im Museum Ausstellungen und Vorträge. Doch zwischen der Historie werden Besucher in fremde Länder entführt.

Rainer Schmidt hat Südamerika bereist und die Besucher im Museum daran teilhaben lassen.

Wolmirstedt. - Draußen nebelt der November, doch im Wolmirstedter Museum geht die Sonne auf. Die hat der Barleber Reisefotograf Rainer Schmidt von seiner Reise nach Südamerika mitgebracht. Eindrücke dieser fremden Kultur wollten so viele sehen, dass er seinen Vortrag an zwei Abenden hintereinander halten musste.