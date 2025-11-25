Die Themen bestimmen zurzeit die Fachausschüsse Staßfurts. Insbesondere geht's um Wärmepläne und Photovoltaik, Steuern und Gebühren – und die Stadtjugendpflege.

Staßfurt - Stadtentwicklung, Sozial-, Kultur- und Finanzausschuss – die Beratungen und Abstimmungen der Ortschaftsräte sind beendet, nun tagen die Expertenstäbe. Insbesondere geht es diese Woche politisch um kommunale Wärmeplanung, Grund- und andere Steuern, Niederschlagswassergebühren und Renaturierung, Photovoltaik, Teilhabemanagement und die immer noch offene Zukunft der Staßfurter Stadtjugendpflege.