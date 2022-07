Neue Erkenntnisse zur „Judensau“-Skulptur an Calbes Stephanikirche

Sind Schmähplastiken wie die „Judensau“ an der Calbenser Stephanikirche gar nicht so alt, wie angenommen? Die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt hat neue Erkenntnisse.

Sanierte Schmähplastiken an der Stephanikirche in Calbe hängen unterhalb des Daches.

Calbe - Ist die „Judensau“ an der Stephanikirche in Calbe doch nicht so alt, wie bislang gedacht wurde? In der Vergangenheit galt es als sicher, dass die Schmähplastik sowie die anderen Chimären an der Kirche im Mittelalter angebracht wurden.