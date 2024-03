Immer noch hat der Bau der neuen Fabrik von Florida Eis in Schönebeck nicht begonnen. Die Verzögerung birgt aber auch einen Vorteil.

Neue Fabrik von Florida Eis in Schönebeck kommt später - aber besser?

Bis auf den Windbaum, der bereits im November 2022 feierlich eingeweiht wurde, ist auf dem Areal im Indutriepark West in Schönebeck, wo die neue Fabrik von Florida Eis entstehen soll, noch nicht viel passiert. Doch der verspätete Baubeginn hat auch einen Vorteil.

Schönebeck. - Schon mehrfach ist der Baustart der neuen Fabrik des Eis-Herstellers „Florida Eis“ in Schönebeck verschoben worden. Sollte ursprünglich im Mai 2022 mit dem Bau der autarken Eisfabrik begonnen werden, so wurde dieser Termin immer wieder neu datiert und verschoben. Auch jetzt hat sich auf dem Areal im Industriepark West noch nicht sonderlich viel getan. Was sind die Gründe für die Verzögerungen und warum sieht Geschäftsführer Olaf Höhn auch einen Vorteil im späteren Baustart?