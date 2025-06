Auf einem Acker südlich von Glinde stehen 68 durchsichtige Folienzelte. Dort findet ein Monitoring statt, das von allen Zuckerunternehmen in Deutschland koordiniert wird. Ursache ist ein Schädlingsinsekt, das auf dem Vormarsch ist.

Neue Plage: Die Schilf-Glasflügelzikade bedroht Zuckerrüben-Anbau in Glinde

Am südlichen Ortsrand von Glinde, gleich vor dem Wohngebiet „Lage Morgen“, stehen 68 Fangzelte.

Glinde/Könnern. - Wer von Monplaisir kommend nach Glinde, mit dem Fahrrad einfährt (Autos können das auch, aber der ausgebaute Feldweg ist von Rechtswegen der Landwirtschaft vorbehalten), wird Augen machen. Am südlichen Ortsrand, vor dem Wohngebiet „Lange Morgen“, sieht es so aus, als hätten Exhibitionisten ein Zeltlager aufgeschlagen. Mitten auf dem Acker stehen 68 durchsichtige Folienzelte in Reih’ und Glied.