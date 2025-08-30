weather wolkig
  4. Kapazitäten am Limit: Neuer Anbau für Schönebecks CJD

Mit einem Anbau möchte sich das Christliches Jugenddorfwerk Deutschland erweitern. Neue Werkstätten und Arbeitsräume sollen entstehen. Der Bedarf ist schon länger da.

Von Stefan Demps 30.08.2025, 05:56
Der Chor sorgte für die musikalische Untermalung. Dabei war der Spatenstich auch in den Liedern Thema.
Schönebeck. - Das Programm, das der Chor zu diesem Anlass auswählte, passte einfach perfekt zum Spatenstich des neuen Anbaus vom Christliches Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) in der Industriestraße. Der Chor des CJD sang unter anderem den Mike-Krüger-Klassiker: „Bodo mit dem Bagger“.