Die Fünftklässler des Dr.-Frank-Gymnasiums Staßfurt setzen mit dem neuen Vorstand des Fördervereins Tradition der Willkommenspflanzungen fort.

Der neue Vorstand des Fördervereins im Hintergrund der Pflanzaktion mit Uwe Werner (von links), Stefanie Rudolf, Michael Teuber und Rebecca Bröker.

Staßfurt. - „Dieser Baum ist ungefähr so alt wie ihr“, begrüßt Uwe Werner einen Großteil der 78 Fünftklässler, die seit diesem Schuljahr das Dr.-Frank-Gymnasium besuchen. Anlass der Versammlung auf dem Königsplatz ist die Pflanzung eines zehnjährigen Ambers. Mit dieser Aktion wird die Willkommens-Tradition der Staßfurter Bildungsstätte auch vom neuen Fördervereinsvorstand fortgesetzt, zu dessen Vorsitzenden Werner jüngst gewählt wurde.