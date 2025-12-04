Schule und Umwelt Fünftklässler vom Staßfurter Gymnasium pflanzen Willkommensbaum
Die Fünftklässler des Dr.-Frank-Gymnasiums Staßfurt setzen mit dem neuen Vorstand des Fördervereins Tradition der Willkommenspflanzungen fort.
04.12.2025, 18:07
Staßfurt. - „Dieser Baum ist ungefähr so alt wie ihr“, begrüßt Uwe Werner einen Großteil der 78 Fünftklässler, die seit diesem Schuljahr das Dr.-Frank-Gymnasium besuchen. Anlass der Versammlung auf dem Königsplatz ist die Pflanzung eines zehnjährigen Ambers. Mit dieser Aktion wird die Willkommens-Tradition der Staßfurter Bildungsstätte auch vom neuen Fördervereinsvorstand fortgesetzt, zu dessen Vorsitzenden Werner jüngst gewählt wurde.