15 Wochen nach dem Spatenstich kann das Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland, die in Schönebeck die Salzlandwerkstätten betreiben, gab es erneut frohe Gesichter. Der Grund: das Richtfest, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung, konnte am Mittwoch gefeiert werden.

Nach dem Richtspruch schlugen Michael Stange, (technischer Bereichsleiter beim Bauunternehmen Züblin), Andreas Demuth (Gesamtleiter CJD Sachsen-Anhalt), Bert Knoblauch (Schönebecks Oberbürgermeister) und Steffen David ( Werkstattleiter CJD Sachsen-Anhalt) die Nägel ein.

Schönebeck. - Meilenstein für den Anbau der Salzlandwerkstätten des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) in Schönebeck. Mit der Feier zum Richtfest konnte der Abschluss des Rohbaus zelebriert werden. Neben Vertretern des CJD war auch Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) vor Ort. Anlässlich seines Geburtstages wurde ihm von den Beschäftigten ein Ständchen gesungen.