Stadtrat und Anwohner Andreas Miethner will mit einer radikalen Idee die Wohn- und Lebensbedingungen in der Saalestadt deutlich verbessern. Was hat vor?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Um die Bürger an der Ortsdurchfahrt von Calbe wirksam vor Lärm zu schützen, braucht die Stadt eine Ortsumgehung. Ohne eine weiträumige Umfahrung, so die Analyse der aktuellen Lärmkartierung und der Lärmaktionsplanung, dürften sich die viel zu hohen Schallwerte in der Stadt kaum reduzieren lassen. Andreas Miethner, ein Anwohner und auch Stadtrat in der CDU/FDP-Fraktion, hatte während der jüngsten öffentlichen Veranstaltung zur Lärmaktionsplanung noch eine weiterführende Idee. Er denkt die Lärmwende radikaler.