Beim Neujahrsempfang der Stadt Calbe blickt Bürgermeister Sven Hause auf das vergangene Jahr 2019 zurück und stellt die Projekte für 2020...

Calbe l „Bilder sprechen mehr als tausend Worte.“ Dieses Motto hat sich Sven Hause (parteilos) auf dem diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Calbe in der Hegersporthalle zu Eigen gemacht.

Eine Diashow, untermalt mit passender Musik, zeigt zu Beginn des Empfangs die Höhepunkte des vergangenen Jahres und einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr.

„Es hätte wahrscheinlich erheblicher Ausführungen bedurft, um alle Ereignisse hier vorzutragen“, scherzt Hause. Die Themen Finanzen und Großprojekte, die die Stadt Calbe beschäftigt haben und weiter beschäftigen werden, will er dennoch nicht unkommentiert lassen.

Bilder Georg Hamm (links) ist von Bürgermeister Sven Hause zum Ehrenbürger der Stadt Calbe ernannt worden. Foto: Julia Puder



Kathrin Duschek sorgt an diesem Abend mit ihren Musical-Medley für einen musikalischen Höhepunkt. Foto: Julia Puder



Haushalt ist stabil

„Es ist uns gelungen, die in Schieflage geratene Haushaltslage wieder gerade zu rücken. Auch für das Jahr 2020. Daher geht der Dank an die Kollegen im Fachdienst Finanzen und meine Ratskollegen“, sagt Sven Hause in seiner Ansprache.

Man sei dennoch nicht „aller Sorgen ledig“. Große Aufgaben, wie die Errichtung einer modernen Schnittstelle am Bahnhof Calbe (Saale) Ost würden für die Stadt weitere Herausforderungen darstellen. Dennoch freue er sich darauf, dass dieser „epochale Infrastrukturbaustein“ in diesem Jahr Gestalt annimmt.

Schwimmbad ist Schmuckkästchen

Dass die Umsetzung einer solchen Mammutaufgabe möglich ist, zeige unter anderem die Eröffnung des Ersatzneubau Schwimmbad Heger. „Calbe hat ein neues Schmuckkästchen, das alle lieben“, richtet sich Sven Hause an die Skeptiker des Projektes.

Den Traum einer Breitwellenrutsche für das Schwimmbad will er sich auch von fehlenden Fördermöglichkeiten nicht nehmen lassen. Und so startet er im Rahmen des Neujahrsempfanges einen Spendenaufruf zur Errichtung einer Breitwellenrutsche. Insgesamt benötige man 100 000 Euro, so Hause. Dass diese Summe voraussichtlich nicht innerhalb eines Jahr zusammenkommt, sei ihm bewusst. „Aber, wenn wir nie anfangen, einen langen Weg zu gehen, dann können wir auch nie ans Ziel gelangen“, motiviert er Unternehmen und Privatpersonen zum Griff in die Brieftasche.

Über den Fortlauf der Spendenaktion können sich Interessierte auf der Internetseite der Stadt Calbe informieren. Die erste Spende wird Sven Hause bereits auf dem Neujahrsempfang überreicht. Jens Brenner, Geschäftsführer der Erdgas Mittelsachsen GmbH übergibt eine Scheck in Höhe von 200 Euro.

Ehrenamt auszeichnen

Bürgermeister Sven Hause nutzt den Neujahrsempfang jedes Jahr auch traditionell dazu, engagierte Bürger und Ehrenamtliche auszuzeichnen. Über den Eintrag in das Ehrenbuch darf sich in diesem Jahr Sigrid Waurich freuen.

Waurich habe sich als Chefärztin der Klinik für Akutgeriatrie und ärztliche Leiterin des Awo-Krankenhauses in Calbe um das Gesundheitswesen verdient gemacht. Bereits im Jahr 1999 habe sie erkannt, dass durch den demografischen Wandel die Geriatrie einen immer höheren Stellenwert einnehmen wird. „Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass es für das Krankenhaus Calbe, nach der Schließung der Chirurgie 2003, eine sichere Zukunft gab“, sagt Sven Hause in seiner Laudatio. Als kleine Überraschung erhält Sigrid Waurich ein ganz persönliches Ständchen vom Calbenser Frauenchor, die mit ihr „Über sieben Brücken“ gehen.

Ehrenbürger der Stadt

Eine seltene Ehre erhält Georg Hamm. Er wird zum Ehrenbürger der Stadt Calbe ernannt. Diese Auszeichnung erhielt zuletzt 1996 Sportler Mark Zabel.

Hamm hat sich nicht nur beruflich als Chemiker und Mediziner für die Menschen eingesetzt. Auch im Schachsport ist er jahrelang aktiv gewesen. Durch seine Mitwirkung im Präsidium des Deutschen Schachbundes hat er zweimal die Deutschen Meisterschaften im Blitzschach nach Calbe geholt, erzählt Sven Hause in seiner Laudatio.

Auf kommunaler Ebene hat er sich ebenfalls politisch im Stadtrat und Kreistag engagiert.

Sportler des Jahres

Der Neujahrsempfang wird traditionell gemeinsam mit der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) organisiert. Deshalb werden jedes Jahr auch engagierte Sportler ausgezeichnet. Bester Nachwuchssportler ist Paul Schöbel, der seit Jahren in der Abteilung Kanu aktiv ist. In der Abteilung Leichtathletik erhält Daria Krafczyk die Auszeichnung als beste Nachwuchssportlerin. Katrin Müller, als Läuferin auch in der Leichtathletik aktiv, ist Sportlerin des Jahres. Als bester Sportler wird Drachenboot-Fahrer Thomas Stimpel geehrt. Beste Mannschaft sind die Saaligatoren-Frauen Indoor.

Mehr zu den Auszeichnungen im Sport lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben.

Kulturelles Programm

Den Startschuss für die kulturelle Umrahmung des Abends gibt Sophie Kannegießer mit einem mitreißenden Vortrag des Klassikers „Somewhere over the rainbow“. Musikalisch geht es dann auch mit Künstlerin Kathrin Duschek weiter. Sie entführt die anwesenden Gästen mit ihrem Gesang in die Welt des Musicals.

Die Tänzerinnen des Sport- und Kultur-Clubs Tabea aus Halle sorgen an diesem Abend mit ihrer Choregrafie mit Bewegungen der rhythmischen Sportgymnastik für einen akrobatischen Höhepunkt. Zum Abschluss sorgt die Band „Ventura Fox“ aus Bördeland für Partystimmung.