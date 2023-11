Rund 2000 Schönebecker Adventskalender wurden bereits verkauft. Die Bürgerstiftung Salzland will die Einnahmen für die Jugendarbeit in der Stadt nutzen.

Schönebeck. - Rund die Hälfte der Schönebecker Adventskalender, die die Bürgerstiftung Salzland in diesem Jahr erstellt hat, sind bereits an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht worden. Das sind immerhin knapp 2000 Stück. Noch bis 1. Dezember können interessierte Bürger einen der etwa übrigen 2000 Stück erwerben – und somit nicht nur tolle Preise gewinnen sondern auch einen Beitrag zur Jugendarbeit in der Stadt leisten.

Denn das Geld, das über den Verkauf der Kalender eingenommen wird, wird komplett für Projekte und Initiativen eingesetzt, die der Schönebecker Jugend zugute kommen. Bei einem Verkaufspreis von fünf Euro pro Kalender sind also rechnerisch bis zu 20.000 Euro für den Schönebecker Nachwuchs drin. Die Bürgerstiftung Salzland will damit dann neue Projekte oder Pläne unterstützen – und ist dabei ausdrücklich für Vorschläge von den Jugendlichen selbst offen. So wolle man dazu motivieren, dass sich die jungen Menschen selbst Gedanken machen und sich einbringen.

94 Preise locken

Die stolzen Kalenderbesitzer haben indes die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Insgesamt werden 94 Sachpreise oder Gutscheine verteilt. Darunter sind unter anderem Karten für den Schönebecker Operettensommer oder fürs Salzlandmuseum, Einkaufsgutscheine für Geschäfte oder Restaurants, ein Holzschlitten, ein Weihnachtsbaum und vieles mehr. All die Preise wurden von Unternehmen vor Ort gespendet, informiert Britta Duschek, Vorsitzende der Bürgerstiftung Salzland.

Zufall bestimmt Gewinner

Doch wie läuft das eigentlich mit den Türchen, woher weiß man, ob man einen Preis gewonnen hat? Ganz einfach: Jeder Kalender hat eine individuelle Losnummer. Die Nummern werden täglich über einen Zufallsgenerator ausgewählt und auf der Webseite der Bürgerstiftung sowie in der Volksstimme veröffentlicht. Stimmt die Nummer mit der des eigenen Kalenders überein, so hat man den jeweiligen Tagespreis gewonnen, der sich hinter den Kalendertürchen verbirgt. Im Grunde ist die Kalenderaktion also auch ein Stück weit ein Glücksspiel.

Übrigens: Zu den vier bereits bekannten Verkaufsstellen ist noch eine weitere hinzugekommen. „Auch bei der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie (MKP) können die Kalender jetzt gekauft werden“, informiert die Stiftungsvorsitzende Britta Duschek. Außerdem gibt es noch eine Möglichkeit auf den „letzten Drücker“ an den Schönebecker Adventskalender zu kommen. „Beim Winterfest der SWB am Freitag werde ich vor Ort sein und ein paar Kalender im Gepäck haben“, so Britta Duschek. Die weihnachtliche Veranstaltung der SWB findet von 15 bis 20 Uhr auf dem Gelände in der Wilhelm-Hellge-Straße 259 statt.

Alle Kalenderbesitzer können sich bei diesem weihnachtlichen Fest über einen kleinen Preis freuen – am 1. Dezember gewinnen nämlich alle, kündigte Karsten Fiedler, Geschäftsführer der SWB sowie Stiftungsmitglied, bereits an.

Unterstützt wird die Aktion der Bürgerstiftung vom Lionsclub Schönebeck-Bad Salzelmen, der Druckerei Jansa, der SWB und der Volksstimme.