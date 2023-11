Schönebeck. - Adventskalender gibt es in unzähligen Varianten und mit den unterschiedlichsten Überraschungen. Dennoch sind diese oftmals „von der Stange“. Einen ganz besonderen Schönebecker Adventskalender bringt deshalb die Bürgerstiftung Salzland dieses Jahr erstmals unter die Leute. „Dabei geht es darum, gemeinschaftlich etwas für die Region zu tun“, erklärt Britta Duschek, Vorsitzende der Bürgerstiftung. Doch wie genau funktioniert das und was verbirgt sich hinter den nummerierten Türchen?

Zunächst zum Ziel des Benefizkalenders: Mit dem Geld, das über den Verkauf der Kalender eingenommen wird, soll die Jugendarbeit in der Region finanziell unterstützt werden. „Dabei denken wir vor allem an neue Initiativen oder Projekte, die sonst ohne Geld da stehen würden“, sagt Britta Duschek. Zudem ist die Stiftung auch explizit für Ideen offen, die von den Kindern und Jugendlichen selbst kommen. „Wir wollen dazu motivieren, dass sie sich selbst Gedanken machen, selbst Ideen einbringen und diese initiieren. Traut euch und kommt auf uns zu“, ruft die Stiftungsvorsitzende auf.

Rechnerisch stehen nach dem Verkauf der Adventskalender also bis zu 20.000 Euro für die Kinder und Jugendlichen in Schönebeck zur Verfügung. Vorausgesetzt, dass alle 4.000 Kalender verkauft werden. Wer in Mathe aufgepasst hat, weiß spätestens jetzt: Ein Kalender wird für fünf Euro verkauft.

Doch nun zur wohl spannendsten Frage: Was versteckt sich hinter den Türchen? Duschek verrät: „Es gibt Gutscheine und Sachpreise verschiedenster Art zu gewinnen. Alles von hier vor Ort ansässigen Unternehmen zur Verfügung gestellt.“ Darunter sind beispielsweise Karten für den Schönebecker Operettensommer oder fürs Salzlandmuseum, Einkaufsgutscheine für verschiedene Geschäfte oder Restaurants, ein Holzschlitten, ein Weihnachtsbaum und vieles mehr. „Hinter jeder Tür verbergen sich mehrere Preise, insgesamt gibt es 94 Mal etwas zu gewinnen“, erklärt Britta Duschek.

Zufallsgenerator bestimmt die Gewinner

Dabei spricht die Stiftungschefin von „gewinnen“, weil der Benefizkalender mit einer Lotterie-Aktion gekoppelt ist. Jeder Kalender hat nämlich eine individuelle Losnummer. Die Nummern werden täglich über einen Zufallsgenerator ausgewählt und auf der Webseite der Stiftung sowie in der Volksstimme veröffentlicht. Stimmt die gezogene Nummer mit der des eigenen Kalenders überein, so hat man den jeweiligen Tagespreis gewonnen.

„Am 1. Dezember gewinnt übrigens jeder Kalenderbesitzer und kann sich über einen kleinen Preis freuen“, macht Karsten Fiedler, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbau GmbH (SWB) sowie Stiftungsmitglied, neugierig.

Win-Win-Win-Situation

Zusammenfassend lässt sich über die Aktion also sagen: Projekte für die städtische Jugend können profitieren, Kalenderbesitzer können Preise abräumen und die beteiligten Unternehmen, die die Gutscheine und Sachpreise ausloben, können für sich werben. Das kann man wohl als Win-Win-Win-Situation bezeichnen.

Wer also einen der 4.000 Kalender ergattern möchte, der wird ab sofort in der Salz-Mischer-Apotheke (Pfännerstraße 43), an der Touristen-Information am Markt, in der Buchhandlung „Am Rathaus“ (Salzer Straße 14) sowie bei der SWB (Willhelm-Hellge-Straße 259) fündig.

Unterstützt wird die Aktion der Bürgerstiftung Salzland vom Lionsclub Schönebeck-Bad Salzelmen, der Druckerei Jansa, der SWB und der Volksstimme.