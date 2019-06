Mit einer Kübelspritze müssen die Teams an der Söker Straße einen Eimer mit Wasser füllen. Foto: Jan Iven

80 Jugendfeuerwehrleute in zehn Teams aus sechs Jugendwehren meistern acht Herausforderungen bei 31 Grad Celsius.

Jan Iven hat Politik und Journalistik in Leipzig studiert. Nach dem Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung arbeitete er für die Sächsischen Zeitung und die Mitteldeutsche Zeitung. Der Drohnenpilot dreht gern Videos. Sein Ziel: Die Facebook-Seite der Volksstimme zur größten Seite im Salzland zu machen. jan.iven@volksstimme.de ›

Schönebeck l Die härteste Herausforderung, die die Jungfeuerwehrleute am vergangenen Sonnabend zu meistern hatten, war vermutlich die Hitze. Bei ihrem Orientierungsmarsch mussten die 80 Kinder und Jugendlichen aus sechs Jugendwehren der Region insgesamt fünf Kilometer um die Innenstadt laufen und dabei verschiedene Aufgaben lösen. Und das in Uniform in der prallen Sonne und bei 31 Grad.

Erste Hilfe und Basketball

Unterwegs gab es für die zehn Teams jede Menge Aufgaben zu lösen: Am Bahnhof musste die Erstversorgung einer „verletzten“ Kameradin übernommen werde, an der Söker Straße war der Umgang mit der Kübelspritze gefordert und auf der Salineinsel sollten Basketbälle im Korb versenkt werden. Gar nicht so einfach.

Mit dabei waren neben den Schönebecker Jugendwehren von der Tischlerstraße, Bad Salzelmen, Felgeleben, Pretzien und Ranies auch die jungen Kameraden aus Leitzkau-Gommern. Einige Wehren rückten sogar mit zwei Teams an Organisiert wurde der Orientierungsmarsch in diesem Jahr von den Kameraden von der Tischlerstraße. „Alles ist super gelaufen und ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon einmal so viele Teilnehmer hatten“, sagte Jugendwart Dustin Joo zufrieden.

Bilder Freude über den 3. Platz: Die Ranieser können ihr Ergebnis im Stechen gegen Leitzkau sogar noch verbessern. Foto: Jan Iven



Auf die Plätze, fertig, los: Welches Team rollt den 30 Meter langen Schlauch als erstes auf?Foto: Jan Iven



Lara Celine Bode aus Salze beim Basketball. Foto: Jan Iven



So sehen Sieger aus: Die Jungs aus Schönebeck konnten mit ihren 1. Platz auch den Wanderpokal abgreifen. Foto: Jan Iven



Beim Aufrollen des Schlauches muss jeder Handgriff sitzen. Danach muss der Schlauch noch zehn Sekunden stehen. Foto: Jan Iven



Knoten binden am Salzblumenplatz.Foto: Jan Iven



Den Sieg machten dann auch die beiden Heimmannschaften von der Tischlerstraße unter sich aus. Dabei konnte die Jungs knapp vor den Mädchen gewinnen, die den 2. Platz belegten. „Wir haben auch hart trainiert“, sagte der 14-jährige Janik Conjé nach dem Sieg zufrieden. Am besten hat ihm dabei die Aufgabe gefallen, bei der Tischtennisbälle durch einen Schlauch gedrückt werden mussten. „Das war mal was anderes“, sagte er.

Lob vom Oberbürgermeister

Viel Lob gab es bei der Siegerehrung auch von Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU): „Es ist toll, dass sich so viele junge Menschen bei der Feuerwehr engagieren. Ihr habt heute viele Fähigkeiten unter Beweis gestellt, die ihr brauchen werdet, wenn ihr später bei den Großen dabei seid.“