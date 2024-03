Brennende Lagerfeuer an Ostersamstag sind Tradition. Wo in den sieben Ortsteilen der Gemeinde die Feierlichkeiten stattfinden und was es dort zu erleben gibt.

Bördeland. - Der Terminkalender im Bördeland für Sonnabend, 30. März, ist vollgepackt. Denn in allen sieben Ortsteilen finden wieder Osterfeuer statt.

In Biere startet die Veranstaltung um 19 Uhr im Park, August-Bebel-Straße 10. Dann wird das Osterfeuer in Feuerschalen angezündet. Organisiert wird das Osterfeuer vom Kulturverein Biere, der Ortsfeuerwehr und dem Förderverein der Ortsfeuerwehr. Schon um 18 Uhr ist eine Eiersuche für die kleinsten Bürger geplant. Auch eine Kinderanimation sei geplant, wie der Verein mitteilt. Für warme Speisen und Getränke ist gesorgt.

Die Ortsfeuerwehr Eggersdorf lädt ebenfalls ab 19 Uhr auf die Festwiese hinter der Gaststätte „Zum Pferdestall“, Bahnhofstraße 8. Dort wird in gemütlichem Beisammensein das Osterfeuer entzündet.

Auch in Eickendorf brennen ab 19 Uhr Grünschnitt und Co. Hier findet das Osterfeuer am Dreihöhenberg statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Ortsfeuerwehr.

Großmühlingen feiert um 19 Uhr am Platz der Badeanstalt. Dort sammelt sich bereits seit einigen Tagen erstes Brennmaterial an.

Das Osterfeuer in Kleinmühlingen findet am Mühlberg statt. Los geht es ebenfalls um 19 Uhr. In Welsleben beginnt das traditionelle Osterfeuer um 19 Uhr am Feuerlöschteich. Als besonderes Highlight wird das Brennmaterial mit Feuerpfeilen der Bogenschützen entfacht. Für Speisen un Getränke ist gesorgt.

Bereits um 17 Uhr beginnt in Welsleben der Kinder-Osterspaß mit Eierlaufen, Büchsenwerfen und mehr. Auch die am Vormittag gefundenen Eier können hier gegen eine kleine Osterüberraschung getauscht werden.

Auch in Zens wird gefeiert. Um 19 Uhr wird das Osterfeuer auf dem Platz hinter der „Grünen Ecke“ von der Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens entzündet. Foto: Thomas Linßner