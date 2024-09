Exotisches Tier Überraschung an der Elbe: Woher kommt der Pelikan bei Schönebeck?

In Schönebeck sorgt ein Pelikan für Aufsehen: Ein Bootstourist und ein Kanutrainer sehen und fotografieren ihn. Aber was hat das Tier auf diesen Breitengraden zu suchen? Ist es ein Zooflüchtling? Was die Suche nach einem Ring damit zu tun hat.