Peter Fitzek: „König von Deutschland“ wollte Königreich in Schönebeck errichten

Nach Informationen des Verfassungsschutzes Sachsen-Anhalt wollte Peter Fitzek in Schönebeck Grundstücke erwerben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Wolfsgrün bei Aue und Boxberg bei Görlitz sind die beiden Orte in Sachsen, wo Peter Fitzek in den dortigen Schlössern sein Domizil aufgeschlagen hat. Hier will er gemeinsam mit seinen Jüngern sein „Königreich Deutschland“ errichten. Erste Arbeiten sollen dort begonnen haben. Doch bevor er sich nach Sachsen aufgemacht hat, soll sein erstes Ziel Schönebeck gewesen sein.