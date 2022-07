Pfand und Elektrogeräte: Das ändert sich in Supermärkten

Alte Elektrogeräte können nun unkompliziert in Supermärkten abgegeben werden. Auch das Pfandgesetz wurde ausgeweitet. Wie klappt das in Schönebeck und Staßfurt?

In Supermärkten und Discountern gelten seit Juli neue Gesetze. So wurde beispielsweise das Pfandgesetz ausgeweitet und zahlreiche Märkte sind nun verpflichtet, alte Elektrogeräte anzunehmen.

Schönebeck/Staßfurt - Mit dem Juli sind mehrere Gesetze in Kraft getreten, die sich teils direkt auf die Verbraucher auswirken – also auch auf die Bürger in Schönebeck und Staßfurt. Am ehesten merken das wohl Kunden in den Supermärkten und Discountern, wo zwei Gesetze für Neuerungen sorgen. So gilt nun ein umfangreicheres Gesetz im Umgang mit Pfandflaschen und -dosen sowie das sogenannte Elektrogesetz, das das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltschonende Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten regelt.