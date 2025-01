Neueröffnung bei Freddy Fresh in Schönebeck: Lucas Bähnisch betreibt neuerdings die Filiale des Lieferdienstes in Schönebeck. Inzwischen hat sich vieles eingespielt. Warum das am Anfang noch ganz anders aussah.

Schönebeck. - Wer sich gerne mal Pizza, Burger und Co. nach Hause liefern lässt, der hat es vielleicht schon mitbekommen: Seit Mitte Dezember hat die Filiale des Pizza-Lieferdienstes „Freddy Fresh“ in Schönebeck wieder den Betrieb aufgenommen. Der neue Betreiber ist der 28-jährige Lucas Bähnisch. Im Gespräch mit der Volksstimme verrät er, wie er die Neu- beziehungsweise Wiedereröffnung angegangen ist, was die Schönebecker am liebsten bestellen und wieso es zum Start fast zu einem kleinen Fiasko gekommen wäre.