Seniorengerechtes Wohnen in Nähe von Betreuungsangeboten, medizinischer Versorgung und Freizeit-Treffs: Mit einer neuen Kooperation zwischen der Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode und dem Diakoniekrankenhaus Harz sollen die Angebote im Wohnumfeld der Elbingeröder bekannter werden.

Seniorengerechtes Wohnen im Harz: Wie Großvermieter und Diakonie Angebote sichtbarer machen wollen

Lena Jessen, Referentin für Unternehmenskommunikation beim Diakonie-Krankenhaus Harz, Martin Montowski, Geschäftsführer des Diakonie-Krankenhauses Harz, und Isabell Albrecht, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode (von links), stellen die neuen Flyer vor.

Elbingerode. - Es ist der Wunsch vieler älterer Menschen: So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben. Doch gerade im höheren Alter geht das oftmals nicht ohne entsprechende Pflege- und Betreuungsangebote. Welche Wohn- und Versorgungsmöglichkeiten es in Elbingerode speziell für Senioren gibt, darüber wollen die Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode (WGE) und das Diakonie-Krankenhaus Harz gemeinsam informieren.