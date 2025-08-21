Neue Kooperation im Oberharz Seniorengerechtes Wohnen im Harz: Wie Großvermieter und Diakonie Angebote sichtbarer machen wollen
Seniorengerechtes Wohnen in Nähe von Betreuungsangeboten, medizinischer Versorgung und Freizeit-Treffs: Mit einer neuen Kooperation zwischen der Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode und dem Diakoniekrankenhaus Harz sollen die Angebote im Wohnumfeld der Elbingeröder bekannter werden.
21.08.2025, 10:15
Elbingerode. - Es ist der Wunsch vieler älterer Menschen: So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben. Doch gerade im höheren Alter geht das oftmals nicht ohne entsprechende Pflege- und Betreuungsangebote. Welche Wohn- und Versorgungsmöglichkeiten es in Elbingerode speziell für Senioren gibt, darüber wollen die Wohnungsbaugesellschaft Elbingerode (WGE) und das Diakonie-Krankenhaus Harz gemeinsam informieren.