Polizei ermittelt nach Einbruch in Transporter in Großmühlingen

Aus einem abgestellten Fahrzeug in Großmühlingen sind unter anderem Werkzeuge gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

In Großmühlingen wurde in einen Transporter eingebrochen.

Großmühlingen (vs) - Vermutlich in den Nachtstunden zum Sonnabend ist es zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in Großmühlingen gekommen. Dabei haben unbekannte Täter durch Aufhebeln eines, im Bereich der Eickendorfer Straße abgeparkten Transporters, Zugriff zum Fahrzeuginneren erhalten.

Aus dem Transporter wurden mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaterialien entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen.