In Gnadau gaben am Wochenende zweu Gartenlauben gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gnadau (vs) l Zwei Gartenlauben haben am Wochenende in einer Kleingartenanlage in Gnadau gebrannt. Laut Angaben der Polizei wurde der Brand durch die Feuerwehren der umliegenden Regionen schnell gelöscht. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon: 03471/3790 entgegen.