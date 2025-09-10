Nicht jeder Autofahrer hält sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten, was das Unfallrisiko erhöht. Die Polizei hatte gestern auch deswegen verstärkt kontrolliert und einige Sünder rausgezogen.

Polizei kontrolliert in Schönebeck mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit

Marco Liebrecht kontrolliert mit dem Lasermessgerät die Geschwindigkeit auf der Magdeburger Straße.

Schönebeck. - Kontrolltag – Geschwindigkeit im Blick. Unter diesem Namen war das Polizeirevier Salzlandkreis gestern in insgesamt sieben Städten unterwegs. An insgesamt elf Messstellen schauten die Beamten auf die Autofahrer.