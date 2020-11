In Bernburg war eine Person unterwegs, die an mehreren Autos Reifen zerst. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

In Bernburg hat eine Person die Reifen von gleich vier Autos zerstochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bernburg (vs) l Die Reifen von gleich vier Autos wurden am Wochenende in Bernburg zerstochen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Bemerkt hat ein Autobesitzer im Zepziger Weg am frühen Montagmorgen die Schäden.

Insgesamt 16 Reifen wurden Polizeiangaben nach mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich immer um den gleichen Täter handelt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.