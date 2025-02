Schönebeck. - Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag auf der Dorotheenstraße in Schönebeck den 44 Jahre alten Betreiber einer Spielhalle überfallen. Als der Mann gegen 16.30 Uhr eine fünfstellige Summe Bargeld zur Bank bringen wollte, lauerten ihm nach Angaben der Polizei zwei Männer auf. Dabei setzten sie Reizgas und einen Teleskopstock gegen das Opfer ein und verletzten es dadurch. Mit den Monatseinnahmen flohen die unbekannten Täter in Richtung Margaretenstraße. Dort stiegen sie in einen braunen Mercedes A-Klasse ohne amtliche Kennzeichen, in dem ein dritter unbekannter Täter wartete, und flohen gemeinsam in Richtung Paulstraße.

Das Opfer wurde aufgrund seiner Verletzungen im örtlichen Klinikum behandelt. Es konnte bereits nach wenigen Stunden aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden. Im Rahmen seiner Befragung wurde bekannt, dass vorbeifahrende Fahrzeuge die Tat beobachtet haben könnten.

Von Zeugen wurden die zwei Täter der Polizei wie folgt beschrieben: südländischer Phänotyp, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet mit Sturmhaube, bewaffnet mit Reizgasspray-Flasche; südländischer Phänotyp, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet, schwarzer Schlauchschal bis auf Augenhöhe, schwarze Mütze, bewaffnet mit Teleskopschlagstock. Zum Fahrer des Fluchtfahrzeugs konnten von Zeugen keine Angaben gemacht werden.

Personen, die Zeugen der Tat wurden oder Hinweise zur Identität der unbekannten Täter oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (03471) 37 90 zu melden und mit der Polizei des Salzlandkreises in Verbindung zu setzen.