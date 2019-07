In Bernburg wurde ein Mann überfallen und bewusstlos geschlagen. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

In Bernburg im Salzlandkreis ist die Polizei auf der Suche nach mehreren Personen, die einen Mann überfallen und geschlagen haben.

Bernburg (vs) l Am Montag (29. Juli 2019) wurde gegen 22.30 Uhr in Bernburg im Bereich des Schäferberges eine bewusstlose Person mit Schwellungen im Gesicht gefunden. Der bis dahin unbekannte Mann wurde ins Klinikum Bernburg gebracht und medizinisch behandelt.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 35-jährige Bernburger von mehreren Personen angegriffen. Die Täter entwendeten ihm das Handy und die Geldbörse. Während der Befragungen konnte auch ein möglicher Tatort, ebenfalls am Schäferberg und die Tatzeit, etwa 22 Uhr, ermittelt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zur Tat oder möglichen Tätern nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis telefonisch unter 03471-3790 entgegen.