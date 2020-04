In Wespen bei Barby im Salzlandkreis sind sechs Phosphorgranaten gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst war im Einsatz.

Wespen (vs) l Im Bereich Grube Alfred sind am Donnerstagnachmittag sechs Granaten gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatten Zeugen die Polizei über einen metallischen Gegenstand im Boden informiert, der sich bei Bewegung in Brand setzte und sich nicht einfach Ablöschen ließ.

Die Beamten sperrten den Fundort ab und ließen den Kampfmittelräumdienst anrücken. Insgesamt fand die Spezialeinheit sechs Phosphorgranaten, die sichergestellt und anschließend entsorgt wurden.